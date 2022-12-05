АвтоВАЗ разработает кроссовер SUV на базе Vesta

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АвтоВАЗ планирует создать высоколокализованный кроссовер SUV на платформе Vesta в 2025 году. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в интервью Forbes.

«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года», — сказал Соколов. По его оценке, часть аудитории, нацеленной на компактный кроссовер Duster производства Renault, «купит кроссовер Vesta B+, а часть отойдет к Niva Travel».

Кроссовер SUV (Sport utility vehicle, спортивно-утилитарный автомобиль. — РБК) представляет собой автомобиль, происходящий из класса внедорожников, но используемый в городах и на асфальтированной дороге. Vesta — семейство автомобилей АвтоВАЗа, в которое входят седаны и кроссоверы, в том числе спортивные.

Соколов подчеркнул, что производить сам Duster в России «сегодня экономически нецелесообразно» и «рискованно из-за санкций», хотя соглашение, заключенное с Renault, позволяет это сделать. В мае в Минпромторге рассказали, что АвтоВАЗ сможет наладить производство Duster под брендом Lada.

В сентябре Максим Соколов сообщал РБК, что компания планирует начать выпуск новой версии кроссовера Vesta. «Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться научно-техническим центром АвтоВАЗа», — говорил Соколов. Тогда он отмечал, что компании пока не удалось найти замену примерно 1,5 тыс. компонентам из 4,5 тыс., из которых собран автомобиль.

23 марта Renault объявила о приостановке деятельности в России на фоне специальной военной операции на Украине. Французской компании принадлежало 68% АвтоВАЗа. В мае Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность, и эти акции стали собственностью ФГУП «НАМИ». Оставшийся пакет сохранил за собой «Ростех».