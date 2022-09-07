Глава АвтоВАЗа поделился планами выпустить новое семейство Granta

АвтоВАЗ сейчас готовит к выпуску несколько новых и обновленных моделей, но сталкивается с проблемами в сфере импортозамещения

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ планирует вскоре начать выпуск обновленного семейства Granta, рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме президент компании Максим Соколов.

«Это будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении», — пояснил он. Сейчас у автопроизводителя есть 25 различных прототипов новой модели, но точный срок запуска производства пока неясен.

«Поставить модель на конвейер — это не то что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьезная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — объяснил Соколов. Он отметил, что значительная часть времени уйдет на локализацию импортных компонентов или поиск запчастей, производимых в дружественных странах.

Также АвтоВАЗ намерен запустить производство новой версии кроссовера Vesta. «Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться научно-техническим центром АвтоВАЗа», — сообщил президент компании.

Соколов отметил, что автопроизводителю пока не удалось найти замену примерно 1500 компонентам в среднем из 4500, из которых собран автомобиль. «Из них в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих. Это, конечно, заставляет нас работать в ручном режиме. Это создает дополнительные риски. И надо отметить, что эти риски материализуются. Практически каждый день мы получаем тот или иной сигнал, вызов о прекращении поставок того или иного компонента. Это заставляет и наш инжиниринг, и службу логистов, закупщиков быстро переориентироваться, искать аналогичных поставщиков либо у нас в стране, либо переналаживать цепочки поставок на компоненты из других дружественных стран», — описывает он ситуацию.

Соколов не исключает возможности возвращения в Россию ушедших автопроизводителей. Он напомнил, что половину прибыли автоконцерна Renault в прошлом году принес именно АвтоВАЗ, выкупленный позднее государством. «Какой бизнес добровольно откажется от половины своих доходов? Поэтому, конечно, мы видим, что идет определенное давление. И, конечно же, бизнес пожалеет о том, что уходит из России, в том числе производители и автокомпонентов, и автомобилей», — заключил Соколов.

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Переход российских активов Renault в госсобственность Минпромторг анонсировал в конце апреля. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.

Стоимость своих активов в России Renault в релизе оценил в €2,195 млрд. Сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — 1 руб. Сделка по национализации активов Renault, включая АвтоВАЗ и московский завод «Автофрамос», на котором теперь будут производить «Москвичи», подразумевает возможность обратного выкупа доли иностранным концерном в течение шести лет, отметили в Минпромторге.