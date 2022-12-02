АвтоВАЗ отчитался о лучших за год продажах Lada

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АвтоВАЗ за ноябрь продал 21,7 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что является лучшим результатом с начала 2022 года и на 13,5% превышает итоги октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего в ноябре реализовали автомобилей семейств Granta и Niva, уточнили в АвтоВАЗе. При этом Lada Niva Legend показала наибольший рост: в ноябре продали 3,2 тыс. автомобилей, что на 132,6% выше, чем в этом же месяце 2021 года. Кроме того, за последний месяц осени было продано 3676 машин марки Niva Travel, что, по данным компании, «значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года» и на 64,6% больше в сравнении с этим месяцем в прошлом году.

При этом в ноябре 2021 года было продано почти на 5 тыс. больше автомобилей — почти 26,4 тыс. По продажам тогда лидировали автомобили семейства Vesta — 9035 машин. Lada Granta заняла второе место с показателем 7231 проданная машина, что также почти в два раза выше, чем второе место в 2022 году.

В сентябре глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил РБК, что компания планирует начать выпуск обновленного семейства Granta. Среди моделей будут «и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель», сказал Соколов.

В начале марта, после введения против России санкций из-за военной операции на Украине, АвтоВАЗ объявил о приостановке производства на заводах в Ижевске и Тольятти из-за «кризиса поставок электронных компонентов». В июне компания возобновила выпуск машин, и с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.