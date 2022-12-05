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В Японии не исключили высокие цены на нефть в мире после решения ОПЕК+

В Японии увидели риск сохранения высоких цен на нефть в мире после решения ОПЕК+ о добыче

Цены на мировом рынке нефти могут остаться на высоком уровне, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в связи с решением ОПЕК+ сохранить курс на сокращение добычи нефти.

«На вчерашнем заседании ОПЕК+ было принято решение о сохранении уровня сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Что касается производства российской нефти, увеличивается непрозрачность соответствия спроса и предложения и есть вероятность, что цены остановятся на высоком уровне», — сказал он.

Накануне альянс ОПЕК+ решил сохранить текущий план добычи нефти, который предусматривает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Решение приняли на фоне приостановки покупки Китаем российской нефти и вступления в силу санкций Евросоюза, писал Bloomberg. Российский вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что текущий план сохранили для «стабилизации ситуации на рынке».

Последний раз ОПЕК+ сокращала добычу нефти в ноябре — на 2 млн баррелей в сутки. Это потребовалось для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, отмечал Новак. Соединенные Штаты (также добывают нефть, но не являются участником сделки ОПЕК+) сочли решение необоснованным. Специалисты, опрошенные The New York Times, отмечали, что ОПЕК+ готова сокращать добычу, если это будет необходимо для поддержания цен.

5 декабря в силу вступили санкции Евросоюза, которые запрещают экспорт нефти российского производства по морю.Кроме того, страны ЕС, США и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. Потолок цен установлен на уровне в $60 за баррель.

Представители власти России не раз говорили, что страна перестанет поставлять энергоносители странам, которые введут потолок цен. Новак отмечал, что Россия будет перенаправлять поставки на рыночно ориентированных партнеров или сокращать добычу.

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