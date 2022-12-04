В Москве в автомобиле на парковке обнаружили тело женщины
В припаркованном на востоке Москвы автомобиле обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением, сообщила в своем телеграм-канале прокуратура города.
В ведомстве уточнили, что тело с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье машины, припаркованной на улице Вишняковской.
В середине ноября на Севастопольском проспекте на юге Москвы нашли тело женщины с ножевыми ранениями. За день до гибели она жаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней, нападал и душил. Подозреваемого в убийстве задержали в Тамбовской области. Он признал вину.