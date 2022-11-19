Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемый признается в убийстве девушки на Севастопольском проспекте. Незадолго до смерти она жаловалась полиции на преследование

Фото: СК РФ

Молодой человек, подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы, признал вину, следует из видео в телеграм-канале Следственного комитета.

На записи показаны предметы, найденные у 23-летнего мужчины, в том числе складной нож. Отвечая на вопрос следователя, подозреваемый заявил, что с его помощью убил человека. На другом ролике в телеграм-канале столичного управления СК он говорит: «Девушку убил», и утвердительно отвечает на вопрос о том, признает ли он вину.

Мужчину задержали накануне, 18 ноября, в Тамбовской области. В СК сообщили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Утром того же дня на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы нашли тело девушки 1993 года рождения с колото-резаными ранениями в области груди. Источники «РИА Новости» и «Вечерней Москвы» сообщали, что за день до гибели она жаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней и душил ее. По словам собеседника «РИА Новости», полицейские выезжали по поводу сообщений девушки о преследовании, но не обнаружили преследователя.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что незадолго до смерти девушка обратилась с жалобой на преследование, к ней на работу в продовольственный магазин приехали полицейские, чтобы узнать приметы подозреваемого. Телеграм-канал Baza при этом передавал со ссылкой на запись с камер видеонаблюдения, что сотрудники полиции, приехав на вызов, прошли мимо преследователя, не заметив его. Волк после этого призвала «воздержаться от произвольной интерпретации видеоматериалов». С ее слов, девушка сначала отрицала, что знает преследователя, но позже призналась, что это ее знакомый.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя данные о том, что полицейские при выезде к жаловавшейся девушке не нашли ее преследователя, пообещал обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой привлечь сотрудников московского управления МВД к ответственности за халатность.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что подозреваемого зовут Шохрубек Каримов, он приехал из одной из республик Средней Азии. Причиной убийства могла стать ревность. РЕН ТВ со ссылкой передавал, что он был коллегой убитой девушки.