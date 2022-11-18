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Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

МВД: задержан подозреваемый в убийстве жаловавшейся на преследование девушки

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы, сообщило МВД. Тело жертвы с ножевыми ранениями было обнаружено утром 18 ноября на Севастопольском проспекте.

«На территории Жердевского района Тамбовской области полицейскими задержан мужчина, который подозревается в убийстве жительницы столицы», — говорится в сообщении.

Машину, в которой находился подозреваемый, остановили по ориентировке сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. В ближайшее время его доставят в Москву.

Ранее МВД сообщало, что установило личность подозреваемого в убийстве.

Уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) завели утром 18 ноября, после того как в московском районе Зюзино нашли тело женщины 1993 года рождения с колото-резаными ранениями в области груди. Источники «РИА Новости» и «Вечерней Москвы» сообщали, что убитая девушка за день до смерти жаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней и душил ее. По словам собеседника «РИА Новости», полицейские выезжали по поводу сообщений девушки о преследовании, но преследователя не обнаружили.

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Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что девушка обращалась в полицию 17 ноября. По словам Волк, сотрудница продовольственного магазина сообщила, что ее преследует молодой человек, из-за чего она боится выходить на улицу. Сотрудники ОМВД по району Бирюлево Западное приезжали на вызов и опросили заявительницу, уточнила официальный представитель ведомства.

Теги
убийство МВД подозреваемый Москва Тамбовская область
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