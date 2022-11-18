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В МВД разъяснили действия полиции накануне убийства девушки в Москве

Baza опубликовала видео с полицейскими, которые проходят мимо мужчины, предположительно, преследовавшего впоследствии убитую девушку. В МВД призвали «воздержаться от произвольной интерпретации видеоматериалов»
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Убитая в московском районе Зюзино девушка незадолго до своей гибели обратилась с жалобой на преследование, к ней на работу в продовольственный магазин приехали полицейские, чтобы узнать приметы подозреваемого, приняли заявление и позже его зарегистрировали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так она прокомментировала распространившиеся в телеграм-каналах кадры с камер видеонаблюдения, где полицейские проходят мимо мужчины, который, предположительно, преследовал впоследствии убитую девушку. Baza указывала, что сотрудники полиции его «даже не заметили».

«Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом телеграм-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи — опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника», — сказала Волк.

По ее словам, девушка при опросе сначала отрицала, что знает преследователя, однако позже призналась, что это ее знакомый. Полицейские осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но подозреваемого не нашли. Девушке было предложено поехать в отдел полиции, чтобы написать заявление, но она отказалась и написала его на месте. Полицейские приняли заявление, а позднее зарегистрировали его в отделе, указывают в МВД.

«Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества воздержаться от произвольной интерпретации видеоматериалов, размещаемых в медиапространстве, и публикации непроверенных сведений», — заявила Волк.

Тело девушки 1993 года рождения с колото-резаными ранениями в области груди нашли утром 18 ноября в московском районе Зюзино. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД подтверждали, что сотрудница продовольственного магазина накануне обращалась в полицию с жалобой на преследование мужчины, из-за чего она боялась выйти на улицу.

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Подозреваемого в убийстве задержали в Тамбовской области, машину, в которой он находился, остановили по ориентировке. В ближайшее время его доставят в Москву, сообщали в МВД.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
убийство преследование Москва Зюзино МВД Ирина Волк
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