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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Премьер Молдавии сообщила о резервах газа на два месяца

Премьер Молдавия сообщила, что республика создала резервы газа на два месяца
Флорены, Молдавия
Флорены, Молдавия (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Молдавия создавала резервы газа в объеме, которого хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок из России. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире «Радио Молдова».

«Мы получаем менее 50% необходимого количества газа — меньше половины от того, что мы получили в прошлом году. Но у нас уже есть запасы на 230 млн кубометров, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем будет перекрыт завтра», — сказала Гаврилица.

По словам премьера, газовые резервы республики хранятся на территориях Румынии и Украины. Кроме того, в октябре граждане Молдавии сэкономили около 30 млн кубометров газа, утверждает Гаврилица.

В октябре «Газпром» сократил объемы поставок природного газа в Молдавию на треть, сообщал вице-премьер республики Андрей Спыну. В российской компании объяснили это отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также заявили о нарушении Кишиневом сроков оплаты за поставки. Спыну утверждает, что все счета оплачиваются. 

Премьер Молдавии сообщила о резервах газа на два месяца
Премьер Молдавии сообщила о резервах газа на два месяца

Вице-премьер сообщил, что Молдавия заключила сделку с Приднестровьем: стороны договорились, что Тирасполь будет поставлять электричество по цене $73 за МВт·ч, а Кишинев в обмен перенаправит партнеру весь импортируемый из России газ. Молдавия же будет использовать газ из накопленных запасов. 

«Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом», — считает Спыну. Он также заявил, что сделка позволит снизить риск массовых отключений электричества после российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины (страна поставляет Молдавии электроэнергию). 

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По мнению Спыну, Кишиневу выгодно отдавать весь полученный из России газ Приднестровью в обмен на электроэнергию. «Все расчеты показывают, что это лучшее решение с экономической точки зрения», —написал он. По его словам, на закупку электроэнергии в Евросоюзе пришлось бы потратить €81,6 млн.

Перебои с электричеством в Молдавии возникли после ракетных ударов по энергообъектам Украины 15 и 23 ноября. Минобороны России отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики» в эти дни. 1 декабря власти Молдавии продлили режим чрезвычайного положения после отключения электроэнергии.

Теги
газ Газпром Приднестровье Молдавия электроэнергия
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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