Премьер Молдавии сообщила о резервах газа на два месяца

Флорены, Молдавия (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Молдавия создавала резервы газа в объеме, которого хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок из России. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире «Радио Молдова».

«Мы получаем менее 50% необходимого количества газа — меньше половины от того, что мы получили в прошлом году. Но у нас уже есть запасы на 230 млн кубометров, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем будет перекрыт завтра», — сказала Гаврилица.

По словам премьера, газовые резервы республики хранятся на территориях Румынии и Украины. Кроме того, в октябре граждане Молдавии сэкономили около 30 млн кубометров газа, утверждает Гаврилица.

В октябре «Газпром» сократил объемы поставок природного газа в Молдавию на треть, сообщал вице-премьер республики Андрей Спыну. В российской компании объяснили это отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также заявили о нарушении Кишиневом сроков оплаты за поставки. Спыну утверждает, что все счета оплачиваются.

Вице-премьер сообщил, что Молдавия заключила сделку с Приднестровьем: стороны договорились, что Тирасполь будет поставлять электричество по цене $73 за МВт·ч, а Кишинев в обмен перенаправит партнеру весь импортируемый из России газ. Молдавия же будет использовать газ из накопленных запасов.

«Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом», — считает Спыну. Он также заявил, что сделка позволит снизить риск массовых отключений электричества после российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины (страна поставляет Молдавии электроэнергию).

По мнению Спыну, Кишиневу выгодно отдавать весь полученный из России газ Приднестровью в обмен на электроэнергию. «Все расчеты показывают, что это лучшее решение с экономической точки зрения», —написал он. По его словам, на закупку электроэнергии в Евросоюзе пришлось бы потратить €81,6 млн.

Перебои с электричеством в Молдавии возникли после ракетных ударов по энергообъектам Украины 15 и 23 ноября. Минобороны России отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики» в эти дни. 1 декабря власти Молдавии продлили режим чрезвычайного положения после отключения электроэнергии.