Молдавия пригрозила «Газпрому» судом из-за сокращения поставок газа

Молдавия может применить «санкции» в отношении «Газпрома», в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV.

«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — сказал Спыну (перевод по «РИА Новости»).

Вице-премьер заявил, что российская компания никак не объяснила свое решение сократить объемы поставок, хотя все счета за газ оплачиваются. Кроме того, диалог между «Молдовагазом» и «Газпромом» ведется только на техническом уровне, хотя Спыну, по его словам, много раз подавал запрос на разговор с руководством компании.

О планах обратиться в суд, если российская компания прекратит поставки газа в Молдавию, также говорила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. «Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам, и мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет», — сказала она.

О сокращении «Газпромом» поставок газа в Молдавию на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки, Спыну сообщал в начале октября. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

Позже «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок, в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент. В связи с этим молдавское предприятие «Энергоком» закупило дополнительно 10 млн куб. м газа.