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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Первый турецкий реактивный беспилотник совершил испытательный полет

Первый турецкий реактивный беспилотник совершил испытательный полет
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Первый реактивный беспилотный истребитель Турции Bayraktar Kizilelma совершил испытательный полет. Об этом сообщил глава компании Baykar Сельджук Байрактар в своем Twitter.

«Bayraktar Kizilelma ведет обратный отсчет до первого полета», — написал он, приложив видео полета.

Гендиректор Baykar Халук Байрактар также сообщил в своем Twitter: «Мы преодолели еще один критический порог! Беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma, который мы разработали на национальном уровне и, первоначально, со 100% акционерным капиталом Baykar, стал поворотным моментом в истории нашей авиации».

Kizilelma — сверхзвуковой беспилотник, созданный в рамках проекта военного беспилотного авиационного комплекса MIUS. В октябре Bayraktar пообещал построить завод на Украине за два года. Он должен будет создавать боевые дроны на украинской территории. Компания уже зарегистрировалась в стране и купила землю под производство. После начала спецоперации России на Украине Baykar передала Киеву четыре дрона бесплатно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что строительство на Украине завода по выпуску турецких дронов «подпадает под тему демилитаризации», которая была заявлена одной из целей спецоперации.

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Украина начала закупать тактический БПЛА Bayraktar TB2 в начале 2019 года. Эту модель можно использовать в любое время суток, она оснащена системами лазерного наведения. 

Теги
Bayraktar Украина беспилотник Турция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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