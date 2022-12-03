Первый турецкий реактивный беспилотник совершил испытательный полет

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Первый реактивный беспилотный истребитель Турции Bayraktar Kizilelma совершил испытательный полет. Об этом сообщил глава компании Baykar Сельджук Байрактар в своем Twitter.

«Bayraktar Kizilelma ведет обратный отсчет до первого полета», — написал он, приложив видео полета.

Гендиректор Baykar Халук Байрактар также сообщил в своем Twitter: «Мы преодолели еще один критический порог! Беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma, который мы разработали на национальном уровне и, первоначально, со 100% акционерным капиталом Baykar, стал поворотным моментом в истории нашей авиации».

Kizilelma — сверхзвуковой беспилотник, созданный в рамках проекта военного беспилотного авиационного комплекса MIUS. В октябре Bayraktar пообещал построить завод на Украине за два года. Он должен будет создавать боевые дроны на украинской территории. Компания уже зарегистрировалась в стране и купила землю под производство. После начала спецоперации России на Украине Baykar передала Киеву четыре дрона бесплатно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что строительство на Украине завода по выпуску турецких дронов «подпадает под тему демилитаризации», которая была заявлена одной из целей спецоперации.

Украина начала закупать тактический БПЛА Bayraktar TB2 в начале 2019 года. Эту модель можно использовать в любое время суток, она оснащена системами лазерного наведения.