Оснащенные ракетами класса «воздух — воздух» беспилотники Bayraktar могут быть использованы не только для поражения беспилотников-камикадзе, но и самолетов, подчеркнул производитель

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Турецкий производитель Baykar рассчитывает в скором времени передать Украине беспилотники, оснащенные ракетами класса «воздух — воздух» и способные противостоять беспилотникам-камикадзе. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар агентству Deutsche Presse-Agentur.

«Скоро наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут оснащены ракетами класса «воздух — воздух», не только для поражения беспилотных летательных аппаратов, но и самолетов <...> мы проводим испытания», — сказал он (цитата по Daily Sabah).

Во время выставки SAHA Expo был подписан контракт между турецким производителем ракет Roketsan и Baykar по интеграции зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

«[Sungur — это] проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Использование его с наших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве ракеты класса «воздух — воздух» изменит правила игры», — сказал гендиректор Roketsan Мурат Икинчи.

Украина неоднократно обвиняла российских военных в ударах по украинской территории с помощью иранских дронов. Киев счел, что беспилотник «Герань-2» является версией иранского боевого беспилотника типа Shahed.

Москва и Тегеран отвергают обвинения. МИД Ирана назвал данные предположения безосновательными и подчеркнул, что власти страны выступают против поставок вооружений сторонам конфликта. МИД России в свою очередь назвал сообщения слухами, а Кремль — вбросами.