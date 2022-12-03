В жилом доме под Астраханью взорвался газ

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме под Астраханью

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В городе Камызяке Астраханской области в пятиэтажном жилом доме взорвалось газовое оборудование, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке. <...> пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения», — написал он.

Мужчину госпитализировали с ожогами в шоковом состоянии, уточнил губернатор. Еще 114 человек эвакуировали из здания. 12 из них, в том числе одного ребенка, доставили в пункты временного размещения, остальные уехали к родственникам.

Власти создали оперативный штаб для ликвидации последствий взрыва. Обследовать дом начала специальная комиссия. Она должна выяснить, могут ли люди дальше жить в нем, пояснил Бабушкин.

Губернатор пообещал восстановить дом за счет средств бюджета, если эксперты решат, что это возможно.

Камызяк находится в 20 км к югу от Астрахани. В городе проживали чуть более 16 тыс. человек.

Взрыв произошел около 5:00 по местному времени (4:00 мск) на кухне в квартире на пятом этаже дома, уточнило региональное управление Следственного комитета. Здание расположено на улице Горького в западной части города.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. В СК полагают, что пострадавший был пьян. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

В конце ноября в поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате взрыва обрушилось пять этажей одного из подъездов, погибли десять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).