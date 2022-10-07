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Взрыв газа произошел в жилом доме на юге Москвы

В результате инцидента никто не пострадал, была частично повреждена стена между квартирами. По предварительной информации, причиной стали сварочные работы

Газ, по предварительным данным, взорвался в квартире в жилом доме на юге Москвы, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В доме 24, корпус 1, по Чертановской улице, предположительно, произошел взрыв газа в квартире на втором этаже», — сказал собеседник ТАСС.

В управлении МЧС уточнили «РИА Новости», что хлопок газовоздушной смеси, предварительно, произошел при проведении сварочных работ. «В результате частично повреждена стена между квартирами, возгорания не последовало», — указали там.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В сентябре взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Тепличном переулке на северо-западе Москвы, в результате пострадала одна женщина. По информации следователей, взрыв спровоцировала сама жительница квартиры 1974 года рождения. Пострадавшую госпитализировали. Ведомство начало доследственную проверку.

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взрыв газа Москва жилой дом газ
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