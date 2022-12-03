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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Власти Италии заявили, что о национализации НПЗ ЛУКОЙЛа речи не идет

Глава Минэка Италии Урсо: о национализации НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии речи не идет
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Речи о национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на Сицилии, принадлежащего ЛУКОЙЛу, не идет, итальянское правительство взяло на себя временное управление предприятием с возможностью доверить его управление работающим в том же секторе госкомпаниям, чтобы обеспечить непрерывность производства и энергоснабжения страны, а также сохранение рабочих мест, заявил министр экономического развития страны и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью Corriere della sera.

«Для ЛУКОЙЛа мы определили процедуры временного администрирования перед лицом рисков непрерывности производства в результате санкций. Это органическая мера для защиты национальных интересов в стратегических производственных секторах. И компания ЛУКОЙЛ выразила намерение сотрудничать с правительством», — сказал он.

Урсо подчеркнул, что собственник может продолжить переговоры о продаже завода третьим лицам.

Ранее совет министров Италии согласовал одобрил декрет о защите национальных интересов, который в том числе предотвращает закрытие НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии. Закон, в частности, направлен на то, чтобы «любыми средствами гарантировать безопасность поставок, а также техническое обслуживание, безопасность и эксплуатацию сетей и установок и, следовательно, непрерывность производства».

Инструментом для этого послужит внедрение временной администрации, которую могут возглавить госкомпании. Она назначается не более чем на 12 месяцев, этот срок может быть продлен только один раз еще на год.

В конце ноября La Repubblica писала о планах правительства национализировать НПЗ ISAB. Вопрос назрел в связи с вступлением в силу 5 декабря эмбарго ЕС на российскую нефть. Из-за этого завод больше не сможет получать нефть из России. В то же время после национализации ISAB сможет закупать сырую нефть у других государств, указывала газета.

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Еще в сентябре власти страны исключали национализацию предприятия и отмечали, что лучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору. По данным источников Financial Times, ЛУКОЙЛ в ноябре отказался от продажи НПЗ американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Российская сторона усомнилась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки, говорили собеседники газеты.

ЛУКОЙЛ в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ полностью вошел в группу. Он считается третьим в Европе по объему переработки. На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии.

До начала военных действий на Украине ISAB получал от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступало от иностранных производителей. После 24 февраля банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков. Завод стал потреблять только российскую нефть, указывала Financial Times.

 

Теги
Италия ЛУКОЙЛ национализация НПЗ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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