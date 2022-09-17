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Власти Италии исключили национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии

Лучшим решением была бы продажа НПЗ ЛУКОЙЛа иностранному инвестору, а не российскому, счел министр экологического перехода Италии. Он назвал этот вопрос «деликатным»
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани выразил надежду, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа на Сицилии будет куплен иностранным инвестором, передает Reuters.

«Наилучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору, разумеется, не российскому. О национализации речи не идет», — сказал Чинголани (цитата La Sicilia).

Санкции ЕC в отношении импорта российской нефти серьезно сказываются на заводе ISAB S.r.l. в городе Приоло, на долю которого приходится около 20% перерабатывающих мощностей Италии и на котором занято около 1 тыс. рабочих. «Это очень деликатный вопрос», — добавил Чинголани.

РБК направил запрос представителю ЛУКОЙЛа.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце апреля Reuters со ссылкой на источники в правительстве Италии сообщило, что Рим задумался над возможностью временно национализировать принадлежащий ЛУКОЙЛу НПЗ.

1 июня газета La Stampa сообщила, что из-за эмбарго на российскую нефть НПЗ ISAB грозит закрытие, что повлечет потерю до 5 тыс. рабочих мест. Министр экологического перехода Италии 11 июня подтвердил, что национализация является одним из вариантов для завода.

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«ЛУКОЙЛ» в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ ISAB полностью вошел в группу. Он является третьим НПЗ в Европе по объему переработки.

Как пиcал Reuters, ISAB получает от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступает от иностранных производителей.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
Тимофей Дзядко
Италия Сицилия ЛУКОЙЛ НПЗ
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