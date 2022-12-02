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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Правительство Италии согласовало национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа

Правительство Италии согласовало национализацию НПЗ ISAB, принадлежащего ЛУКОЙЛу
Таким образом, завод ISAB на Сицилии, где работают около 10 тыс. человек, сможет продолжить работать. Из-за вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть НПЗ больше не смог бы получать сырье из России
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 599,5 -0,33% Купить
Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС
Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС

Совет министров Италии одобрил декрет о защите национальных интересов, который в том числе предотвращает закрытие нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, принадлежащего ЛУКОЙЛу, пишет газета La Repubblica.

Премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что вмешательство правительства, помимо всего прочего, «гарантирует непрерывность работы на нефтеперерабатывающем заводе ISAB в Приоло, на котором занято около 10 тысяч человек».

Закон, в частности, направлен на то, чтобы «любыми средствами гарантировать безопасность поставок, а также техническое обслуживание, безопасность и эксплуатацию сетей и установок и, следовательно, непрерывность производства». Инструментом для достижения этого является введение временной администрации, которая может возглавляться «компаниями, контролируемыми государством». Она назначается не более чем на 12 месяцев, этот срок может быть продлен только один раз еще на год. Решающее значение будет иметь «серьезная и неминуемая опасность нанесения ущерба национальным интересам в области безопасности энергоснабжения», отмечает издание.

В конце ноября La Repubblica писала, что правительство собирается национализировать НПЗ ISAB. Вопрос назрел в связи с вступлением в силу 5 декабря эмбарго ЕС на российскую нефть. Из-за этого НПЗ больше не сможет получать нефть из России. В то же время после национализации ISAB сможет закупать сырую нефть у других государств, указывала газета.

ЛУКОЙЛ в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ полностью вошел в группу. Он считается третьим в Европе по объему переработки. На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии.

До начала военных действий на Украине ISAB получал от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступало от иностранных производителей. После 24 февраля банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков. Завод стал потреблять только российскую нефть, указывала Financial Times.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЛУКОЙЛ НПЗ Италия национализация
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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