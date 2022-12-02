Правительство Италии согласовало национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа

Таким образом, завод ISAB на Сицилии, где работают около 10 тыс. человек, сможет продолжить работать. Из-за вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть НПЗ больше не смог бы получать сырье из России

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Совет министров Италии одобрил декрет о защите национальных интересов, который в том числе предотвращает закрытие нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, принадлежащего ЛУКОЙЛу, пишет газета La Repubblica.

Премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что вмешательство правительства, помимо всего прочего, «гарантирует непрерывность работы на нефтеперерабатывающем заводе ISAB в Приоло, на котором занято около 10 тысяч человек».

Закон, в частности, направлен на то, чтобы «любыми средствами гарантировать безопасность поставок, а также техническое обслуживание, безопасность и эксплуатацию сетей и установок и, следовательно, непрерывность производства». Инструментом для достижения этого является введение временной администрации, которая может возглавляться «компаниями, контролируемыми государством». Она назначается не более чем на 12 месяцев, этот срок может быть продлен только один раз еще на год. Решающее значение будет иметь «серьезная и неминуемая опасность нанесения ущерба национальным интересам в области безопасности энергоснабжения», отмечает издание.

В конце ноября La Repubblica писала, что правительство собирается национализировать НПЗ ISAB. Вопрос назрел в связи с вступлением в силу 5 декабря эмбарго ЕС на российскую нефть. Из-за этого НПЗ больше не сможет получать нефть из России. В то же время после национализации ISAB сможет закупать сырую нефть у других государств, указывала газета.