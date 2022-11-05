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FT узнала об отказе «Лукойла» продать завод на Сицилии компании из США

FT: «Лукойл» отказался продать НПЗ на Сицилии американской компании Crossbridge Energy
НПЗ на Сицилии является третьим в Европе по объему переработки, он был вынужден перейти на российскую нефть из-за отказа от сотрудничества альтернативных поставщиков. Закрытие завода угрожает 5 тыс. рабочим местам
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 687 +0,36% Купить
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

«Лукойл» отказалась от продажи нефтеперерабатывающего завода на Сицилии ISAB, покупателем должна была стать американская инвестиционная компания Crossbridge Energy Partners. Российская сторона усомнилась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую суммы для сделки, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Нефтетрейдер Vitol предлагал Crossbridge Energy кредит для финансирования сделки по более выгодным условиям, чем прочие кредиторы, намереваясь начать поставки своей нефти на итальянский НПЗ, отмечает издание. «Лукойл» при этом неохотно рассматривает предложения о продаже завода из-за риска для тысяч рабочих мест и угрозы банкротства, пишет FT.

На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии. После того, как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков, завод стал потреблять только российскую нефть. Несмотря на то, что санкции против «Лукойла» введены не были, отмечает издание, поставщики нефти и кредиторы опасаются сотрудничать с компанией.

Власти Италии работают над сохранением стабильной работы завода, несмотря на вступление в силу новых санкций против России в декабре. В Риме надеются успеть согласовать продажу НПЗ. По данным Financial Times, завод обратился к нескольким банкам с просьбой о финансировании в размере около €700 млн, однако банки сочли предоставление средств слишком рискованным.

В начале июня газета La Stampa сообщила об угрозе закрытия НПЗ из-за эмбарго на российскую нефть, это привело бы к утрате до 5 тыс. рабочих мест, на самом производстве работают 1 тыс. человек. В правительстве Италии сначала допустили возможность национализации завода, однако позднее исключили такой сценарий. «Наилучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору, разумеется, не российскому», — добавил министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани. Он назвал вопрос о будущем НПЗ «очень деликатным».

ЛУКОЙЛ в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ ISAB полностью вошел в группу. Он является третьим НПЗ в Европе по объему переработки. Как пиcал Reuters, ISAB получал от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступало от иностранных производителей.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛУКОЙЛ Сицилия НПЗ Италия нефтеперерабатывающий завод
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