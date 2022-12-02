Минобороны заявило об 11 сдавшихся в плен украинских военных

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На краснолиманском направлении 11 украинских военных сдались в плен, сообщило Минобороны России.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными <...> Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в ведомстве. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ведомство отчиталось, что на краснолиманском направлении «нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка». Подразделения ВСУ «были рассеяны и отброшены на исходные позиции».

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал 1 декабря, что Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле «50 на 50». До этого Минобороны России сообщало об обменах 23, 24 и 26 ноября.