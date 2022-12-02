Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет для Stinger

Фото: USAF / Global Look Press

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии ракет для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и сопутствующего оборудования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США (входит в структуру Пентагона)

Правительство Финляндии запросило 350 ракет FIM-92K и других программ и компонентов. Агентство по оборонному сотрудничеству уведомило конгресс о возможности продажи ракет. В ведомстве уточнили, что предлагаемая продажа усилит нацбезопасность США, повысив безопасность надежного партнера — Финляндии.

Основными подрядчиками станут Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin. Обе эти компании занимаются созданием военной продукции. Вторая, в частности, производит РСЗО HIMARS и истребители F-16 и F-35.

28 ноября Госдепартамент одобрил возможную продажу Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II, управляемых авиабомб AGM-154 Joint Standoff Weapon и сопутствующее оборудование за $323,3 млн.

Финляндия вместе со Швецией в мае подала заявку на вступление в НАТО. Тогда США заявили о готовности обеспечить безопасность этих стран. Против присоединения двух государств к НАТО выступила Турция, обвинив Хельсинки и Стокгольм в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Финляндия и Швеция заключили с Турцией соглашение о выдаче ей членов РПК и закрытии на своей территории всех организаций, связанных со структурами партии.