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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет для Stinger

Госдеп США одобрил возможную продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Фото: USAF / Global Look Press
Фото: USAF / Global Look Press

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии ракет для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и сопутствующего оборудования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США (входит в структуру Пентагона)

Правительство Финляндии запросило 350 ракет FIM-92K и других программ и компонентов. Агентство по оборонному сотрудничеству уведомило конгресс о возможности продажи ракет. В ведомстве уточнили, что предлагаемая продажа усилит нацбезопасность США, повысив безопасность надежного партнера — Финляндии.

Основными подрядчиками станут Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin. Обе эти компании занимаются созданием военной продукции. Вторая, в частности, производит РСЗО HIMARS и истребители F-16 и F-35.

28 ноября Госдепартамент одобрил возможную продажу Финляндии тактических ракет AIM 9X Block II, управляемых авиабомб AGM-154 Joint Standoff Weapon и сопутствующее оборудование за $323,3 млн.

Финляндия вместе со Швецией в мае подала заявку на вступление в НАТО. Тогда США заявили о готовности обеспечить безопасность этих стран. Против присоединения двух государств к НАТО выступила Турция, обвинив Хельсинки и Стокгольм в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Финляндия и Швеция заключили с Турцией соглашение о выдаче ей членов РПК и закрытии на своей территории всех организаций, связанных со структурами партии.

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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