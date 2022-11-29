Два района Курской области частично остались без света после обстрела

Под обстрелом оказался Суджанский район, снаряд попал в объект энергоснабжения. В результате Суджанский и Кореневский районы были частично обесточены

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал он.

Оба района граничат с Сумской областью Украины.

С начала военных действий на Украине курский губернатор неоднократно сообщал об обстрелах области. Так, 29 ноября под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе, было зафиксировано «не менее десяти прилетов». В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть населенного пункта осталась без света.

В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности, с 21 ноября он был продлен на 15 суток, до 6 декабря.