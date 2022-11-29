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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Два района Курской области частично остались без света после обстрела

Старовойт: два района Курской области оказались частично обесточенными из-за обстрела
Под обстрелом оказался Суджанский район, снаряд попал в объект энергоснабжения. В результате Суджанский и Кореневский районы были частично обесточены
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал он.

Оба района граничат с Сумской областью Украины.

С начала военных действий на Украине курский губернатор неоднократно сообщал об обстрелах области. Так, 29 ноября под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе, было зафиксировано «не менее десяти прилетов». В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть населенного пункта осталась без света.

В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности, с 21 ноября он был продлен на 15 суток, до 6 декабря.

Два района Курской области частично остались без света после обстрела
Два района Курской области частично остались без света после обстрела

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Теги
Елена Чернышова
Роман Старовойт Курская область обстрел отключение электроэнергии
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Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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