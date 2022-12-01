Парламент Молдавии проголосовал за отказ от русского языка в бюллетенях

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Парламент Молдавии принял новый избирательный кодекс, внесенные изменения исключают необходимость печати бюллетеней для голосования на русском языке, сообщает его пресс-служба.

«Парламент принял избирательный кодекс Республики Молдова. Документ направлен на уточнение избирательных процедур, устранение двусмысленности и противоречий между кодексом о выборах и другими законами, а также на реализацию рекомендаций, сформулированных в отчетах национальных и международных миссий по мониторингу выборов», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись в том числе оформления избирательных бюллетеней, теперь в кодексе указано, что они должны быть на румынском языке. В предыдущей версии соответствующая статья гласила, что «бюллетени составляются в соответствии с законом о функционировании языков на территории Республики Молдова».

В 2018 году Конституционный суд по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который был принят в 1989 году. Русский язык тогда утратил статус межнационального, а молдавский был признан государственным языком.

В декабре 2020 года бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон вернул русскому языку статус межнационального, однако после избрания на пост главы республики Майи Санду в начале прошлого года закон был признан неконституционным.

Сейчас государственным языком, согласно Конституции Молдавии, является «молдавский на основе латинской графики», то есть де-юре это литературный румынский. Также в стране существует противоречие при выборе государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в Конституции — молдавский.

Согласно обновленному закону, в регионах, где большая часть населения говорит на русском или других языках, документы переводятся на этот язык по запросу.