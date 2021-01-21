КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Закон, которым русскому языку вернули статус межнационального, был принят парламентом Молдавии месяц назад. Его за несколько дней до ухода с поста президента подписал Игорь Додон

Уличные украшения в Кишеневе (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, на которых говорят на территории республики. Таким образом, русский язык не будет иметь статуса межнационального языка общения, передает Moldpres.

Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых те просили дать правовую оценку закону «О функционировании языков на территории Молдовы», который месяц назад принял парламент. Русский был обозначен в документе как язык межнационального общения, и, кроме прочего, закон предусматривал, что все официальные документы и названия государственных учреждений республики должны дублироваться на русском языке.

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон подверг критике решение Конституционного суда. Он отметил, что суд принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост президента.

«Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.