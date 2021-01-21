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КС Молдавии признал незаконным особый статус русского языка

Закон, которым русскому языку вернули статус межнационального, был принят парламентом Молдавии месяц назад. Его за несколько дней до ухода с поста президента подписал Игорь Додон
Уличные украшения в Кишеневе
Уличные украшения в Кишеневе (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, на которых говорят на территории республики. Таким образом, русский язык не будет иметь статуса межнационального языка общения, передает Moldpres.

Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых те просили дать правовую оценку закону «О функционировании языков на территории Молдовы», который месяц назад принял парламент. Русский был обозначен в документе как язык межнационального общения, и, кроме прочего, закон предусматривал, что все официальные документы и названия государственных учреждений республики должны дублироваться на русском языке.

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Майя Санду выступает на церемонии инаугурации во Дворце Республики

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон подверг критике решение Конституционного суда. Он отметил, что суд принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост президента.

«Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.

Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле, объясняя принятое решение, заявила, что опротестованный закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств, что не предусмотрено Конституцией.

Молдавия вернула русскому статус языка межнационального общения
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Она отметила, что русский язык в Молдавии является родным для 9,39% жителей, для 4,08% родным является гагаузский, для 3,82% — украинский, для 1,48% — болгарский. По ее словам, в девяти районах украинский язык используют активнее, чем русский, есть и отдельные регионы, где нацменьшинства вообще не используют русский язык, поэтому языком межнационального общения в Молдавии должен быть государственный, пояснила Маноле.

Русский язык потерял в Молдавии статус межнационального в 2018 году, когда Конституционный суд по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который был принят в 1989 году. Согласно этому документу молдавский был признан государственным языком. В декабре 2020 года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому вернули статус межнационального, а Додон подписал его 18 декабря, за несколько дней до своей отставки.

Автор
Михаил Юшков
Молдавия особый статус русский язык Конституционный суд
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