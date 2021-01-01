Государственный язык на сайте президента Молдавии изменили на румынский

Майя Санду выступает на церемонии инаугурации во Дворце Республики (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

После выступления в должность президента Молдавии Майи Санду на официальном сайте президента государственный язык был изменен с молдавского на румынский.

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков, они очень близки друг другу. Сейчас государственным языком, согласно Конституции Молдавии, является «молдавский на основе латинской графики», то есть де юре это литературный румынский. Также в стране существует противоречие при выборе государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в конституции — молдавский.

В октябре 2017 года Конституционный суд (КС) Молдавии одобрил поправки к Основному закону республики, которые должны изменить название государственного языка на румынский. Тогдашний президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал это решение. Он заявил, что согласно результатам переписи населения, а также многочисленных опросов большинство граждан считают, что говорят на молдавском языке.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26% против 57,74% .