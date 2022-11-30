Глава МИД Румынии попросил Кулебу признать молдавский язык несуществующим

Богдан Ауреску (Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press)

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Бухаресте призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила пресс-служба румынского МИДа в Facebook (материнская компания Meta Platforms признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена).

«[Министр] напомнил о неоднократном обращении румынской стороны к украинской стороне о признании отсутствия так называемого молдавского языка», — сказано в сообщении.

Ауреску встретился с Кулебой в Бухаресте 29 ноября. Украинский министр приехал в Румынию для участия в саммите министров иностранных дел НАТО.

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков, они очень близки друг другу. Сейчас государственным языком, согласно Конституции Молдавии, является «молдавский на основе латинской графики», де-юре идентичный литературному румынскому. Также в стране существует противоречие при выборе государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в Конституции — молдавский. В 2013 году Конституционный суд Молдавии пришел к выводу, что текст Декларации о независимости, где государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией.

Румыния неоднократно просила украинскую сторону признать молдавский язык несуществующим. В частности, в феврале президент Румынии Клаус Йоханнис в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским попросил его сделать это. Он обратил внимание на соблюдение прав «лиц, принадлежащих румынскому меньшинству Украины».

«Президент Румынии ожидает [от Украины] признания идентичности румынского и так называемого молдавского языка, подтвержденного украинской стороной в апреле 2021 года, что Украина официально признает «молдавский язык» несуществующим», — заявили в пресс-службе главы государства после окончания разговора.

В октябре 2017 года Конституционный суд Молдавии одобрил поправки к Конституции и разрешил изменить название государственного языка на румынский, однако их в документ не внесли. После вступления в должность президента Молдавии Майи Санду на официальном сайте президента государственный язык был изменен с молдавского на румынский.