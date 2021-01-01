Политика , 16 дек, 18:29
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Молдавия вернула русскому статус языка межнационального общения
В Молдавии во втором чтении приняли закон о функционировании языков на территории страны. Об этом сообщает Noi.md.
Согласно законопроекту, русский язык будет использоваться на территории страны как язык межнационального общения наравне с государственным языком.
За принятие закона проголосовали 55 депутатов. Вице-председатель парламента Владимир Витюк поблагодарил парламентариев за поддержку.
«Этот проект не разделяет общество, а, наоборот, способствует лучшему взаимопониманию и социальной сплоченности», — подчеркнул он.