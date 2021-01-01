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Молдавия вернула русскому статус языка межнационального общения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Молдавии во втором чтении приняли закон о функционировании языков на территории страны. Об этом сообщает Noi.md.

Согласно законопроекту, русский язык будет использоваться на территории страны как язык межнационального общения наравне с государственным языком.

За принятие закона проголосовали 55 депутатов. Вице-председатель парламента Владимир Витюк поблагодарил парламентариев за поддержку.

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«Этот проект не разделяет общество, а, наоборот, способствует лучшему взаимопониманию и социальной сплоченности», — подчеркнул он.

3 декабря парламент Молдавии в первом чтении утвердил законопроект о функционировании языков.

Молдавия русский язык статус
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