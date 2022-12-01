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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Кулеба заявил о полученных двумя посольствами Украины письмах с угрозами

Глава МИД Украины Кулеба: два посольства получили письма с угрозами
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

За два дня два посольства Украины за границей получили письма с «очень конкретными угрозами». Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ, отметив, что в это число не входит посылка со взрывчаткой, поступившая в посольство в Мадриде, передает «Страна».

«Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит», — сказал он.

По словам Кулебы, кроме взрыва в посольстве Украины в Мадриде, «произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз». Он не уточнял, о дипмиссиях в каких странах идет речь.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел днем 30 ноября. Взрывчатка находилась в отправлении, адресованном послу Сергею Погорельцеву. По его словам, секретарь передала посылку коменданту посольства, который среди прочего отвечает за охрану. У последнего возникли подозрения, поскольку внутри пакета оказалась коробка, поэтому он вышел с ней на улицу, чтобы при открытии никого не было рядом. «А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв», — рассказал дипломат. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Мадрид принять срочные меры для расследования «нападения на украинскую дипмиссию». Испанские власти планируют расследовать произошедшее как теракт, писала EFE со ссылкой на источники. Российское посольство в Испании после инцидента осудило «любые угрозы и террористические акты, особенно против дипломатических представительств».

В тот же день бомбу получила испанская компания Instalaza, она занимается производством ракетных систем, ручных гранат и приборов ночного видения. Продукция Instalaza экспортируется в более чем 35 государств, в том числе на Украину.

1 декабря посылку со взрывчаткой перехватили в посольстве США в Мадриде. Издание El Mundo писало, что посылки с «зажигательными устройствами» пришли, помимо посольства США, премьеру Испании Педро Санчесу, а также в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Таким образом, общее число посылок со взрывчаткой достигло шести.

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Теги
Дмитрий Кулеба посольство Украины Украина Испания
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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