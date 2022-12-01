Счетная палата проверит работу Минтруда по снижению уровня бедности

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Счетная палата проверит результативность оказания социальной помощи «на основании социального контракта для снижения уровня бедности», сообщается на сайте ведомства.

Будет изучена работа Минтруда и правительств Удмуртской Республики, Саратовской и Ивановской областей. Счетная палата уже приступила к исследованию и планирует завершить его в марте 2023 года. Анализ проводят по поручению президента.

«Социальный контракт — одна из важнейших мер социальной поддержки граждан. <...> К сожалению, пока этой мерой охвачен небольшой процент малоимущих граждан: в 2019 году — 1,9%, в 2020 году — 5,1%, в 2021 году — 6%. В ходе исследования мы планируем выявить основные проблемы и барьеры, связанные с реализацией этой меры поддержки, и дать предложения, направленные на совершенствование механизма ее применения», — объяснил аудитор Сергей Штогрин.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и гражданами и семьями с доходом ниже прожиточного минимума. Его можно заключить по четырем направлениям: поиск работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства и помощь в сложной жизненной ситуации. Государство предоставляет социальные услуги, приобретает необходимые товары, осуществляет денежные выплаты, а получатели обязуются, например, пройти переобучение, устроиться на работу, развивать бизнес.

30 ноября президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что по итогам третьего квартала уровень бедности в России снизился до 10,5%. Главной задачей властей он назвал реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране.

Путин неоднократно призывал бороться с бедностью. В июле он напомнил, что большую роль в снижении уровня инфляции играют социальные контракты. «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса», — отметил президент. Он поручил Счетной палате и Общероссийскому народному фронту проанализировать, насколько результативен этот инструмент, и представить предложения по его дальнейшему развитию.

По итогам второго квартала Росстат отнес к бедным 12,1%, или 17,6 млн россиян (во втором квартале прошлого года доля бедного населения составила 12,5%). Их доходы оказались ниже так называемой границы бедности, которая составила 13,8 тыс. руб. На снижение численности малоимущего населения, полагает Росстат, повлияло увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн руб., или 21,2% в структуре доходов населения.