Путин счел показателем благополучия россиян количество денег в их кармане

Путин: люди оценивают благосостояние не по статистике, а по количеству денег в кармане

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Люди оценивают свое благосостояние по количеству денег в кармане, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Разумеется, мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистика и статистический учет сами нуждаются в совершенствовании, а, во-вторых, прямо скажем, я уж прошу прощения за это, но все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», — подчеркнул Путин в ответ на слова министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что в этом году «вопросов нет». «Это очень хорошо, что у нас с вами нет, но у людей, в отношении которых не выполняются наши обязательства, конечно, такие вопросы наверняка возникают», — сказал глава государства.

Он отметил, что, по статистике, зарплаты в этом году «в целом по экономике» растут чуть выше прогнозов. Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить увеличение зарплат в бюджетной сфере (главная тема совещания — указ 2012 года, целью которого было довести зарплаты 12 категорий бюджетников до 200% от среднерегиональных).

Складывающуюся в России финансовую ситуацию он охарактеризовал как благоприятную и нормальную.

Путин назвал главной задачей российских властей рост реальных доходов населения, сокращение бедности и неравенства. Он отметил позитивную динамику уровня бедности: по итогам третьего квартала он снизился до 10,5%. Во втором квартале Росстат отнес 12,1% россиян (17,6 млн) к бедным.