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Украинские войска потеряли минимум 10 тыс. военных в районе от Снигиревки до Днепра за полтора месяца до начала отвода российских войск. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, то есть на расстоянии вот этих 20 км, за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих, не добившись никаких значимых военных успехов», — заявил Барбашов. Он добавил, что украинские солдаты заняли несколько сел и расправились с местным населением, но «цена этого была колоссальная». При этом, уточнил мэр Снигиревки, в день, когда российские войска оставили этот район, украинское командование отправило «в совершенно безнадежную атаку порядка 20 бронемашин», и, не доходя нескольких километров до позиций России, они были уничтожены, а украинские военнослужащие в количестве 60 человек погибли.

9 ноября Барбашов сообщал о попытке наступления на Снигиревку, которая не увенчалась успехом. «Никаких успехов они не достигли. По моим данным, потеряли вчера около двух взводов», — сказал мэр.

В тот же день командующий российскими войсками в зоне спецоперации Сергей Суровикин на Украине предложил министру обороны Сергею Шойгу отвести войска на левый берег Днепра. По словам Суровикина, это следует сделать для сохранения жизни российских военнослужащих, которых держать на правом берегу, «в ограниченном районе, бесперспективно». Шойгу, выслушав доводы Суровикина, согласился и поручил приступить к отводу войск за Днепр.

Снигиревка вместе с селом Александровка находились в Николаевской области Украины. После ввода Россией войск контроль над ними установило российское командование. В сентябре оба этих населенных пункта включили в состав Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума.