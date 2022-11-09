Мэр Снигиревки заявил о неудачной попытке наступления ВСУ на город

Накануне в херсонской администрации заявили, что украинские войска смогли закрепиться на северной окраине Снигиревки. Мэр сообщал о боях в городе. Позже, по данным властей, атаку отбили, а ВСУ понесли большие потери

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Украинские военные предприняли попытку наступления на Снигиревку, но не достигли успеха, заявил «РИА Новости» глава городской администрации Юрий Барбашов.

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — сказал Барбашов.

По его словам, украинских военных в городе нет.

Снигиревка вместе с селом Александровка находились в Николаевской области Украины, после ввода Россией войск контроль над ними установили российские военные. В конце сентября оба населенных пункта включили в состав Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума.

Накануне херсонские власти заявили, что украинские военные перекинули резервы и попытались прорваться близ Снигиревки, они смогли закрепиться на северной окраине города вдоль железнодорожных путей. Барбашов сообщил о боях в городской черте Снигиревки, по его словам, жители видели танки в центре.

Утром 9 ноября в херсонской администрации заявили, что атака на Снигиревку отбита, а украинские войска понесли большие потери.

Позже в тот же день командующий в зоне военной операции на Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях, объяснив решение стремлением сохранить жизни военнослужащих. Шойгу поручил приступить к отводу войск за Днепр. Это решение поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров: по его словам, Суровикин поступил «мудро и дальновидно», сделав выбор в пользу жизней солдат. Он призвал не называть случившееся в Херсоне «сдачей».