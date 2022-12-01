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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Салливан заявил о подготовке США санкций против Северной Кореи

Советник Байдена Салливан заявил о подготовке США санкций против Северной Кореи
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

США разрабатывают новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, поскольку Пхеньян продолжает разработку и испытания ракет, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего онлайн-выступления на конференции в Южной Корее, передает Reuters.

«Пока мы говорим, что у нас есть новый набор санкционных мер», — сказал Салливан, отметив, что на фоне ракетных запусков, осуществляемых КНДР и США, Япония и Южная Корея решили усилить трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности.

Он уточнил, что меры включают в себя совместные военные учения и «более заметное региональное присутствие стратегических возможностей США».

При этом Вашингтон готов вести диалог с Северной Кореей и открыт для переговоров без предварительных условий, отметил советник президента США.

США и Южная Корея проводят совместные учения в ответ на пуски КНДР баллистических ракет. В прошлый раз учения проходили 18 ноября с участием истребителей F-35A. В рамках учений истребители отработали удары по ракетным объектам КНДР бомбами GBU-12 с лазерным наведением, писал Yonhap. Тогда же президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Совету безопасности усилить меры сдерживания Северной Кореи, согласованные с США, и вместе с Вашингтоном и международным сообществом ввести против Пхеньяна санкции.

Пхеньян в свою очередь обвинял Вашингтон и Сеул в превращении Корейского полуострова в «горячую точку» из-за их учений. В МИД КНДР предупредили США, что они должны быть готов «заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР».

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Теги
Джейк Салливан США КНДР Северная Корея санкции
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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