Минобороны сообщило о пуске ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«1 декабря 2022 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ноябре Минобороны дважды запускало ракеты с военными спутниками — 2 ноября и 28 ноября. Оба раза ведомство отправляло «Союз-2.1б» с одним спутником. Старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту 28 ноября прошли в штатном режиме. Тогда космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2564».

В октябре с Плесецка также запустили «Союз-2.1б», ракета вывела на орбиту навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-К». 15 октября Минобороны проводило пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с военным спутником.