Минобороны третий раз за месяц запустило ракету-носитель «Союз-2.1б» с военными аппаратами

Минобороны запустило ракету с военными спутниками в третий раз за месяц

Фото: Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с военными аппаратами, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Это третий пуск ракеты с Плесецка с военными спутниками за последний месяц.

Ранее, 21 октября, Министерство обороны сообщало о запуске с Плесецка легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками.

15 октября стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2», все операции перед запуском были проведены в штатном режиме. Позднее в Минобороны уточнили, что речь идет о военном спутнике.

10 октября с Плесецка также запустили «Союз-2.1б». Ракета вывела на орбиту навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-К».