Ракету «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка

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Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.

В прошлый раз Минобороны запускало ракету с военными спутниками на борту 2 ноября. 21 октября министерство сообщало о запуске с Плесецка легкой ракеты-носителя «Союз 2.1в» с двумя военными спутниками. Чуть раньше стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2» с военным спутником, все операции перед запуском были проведены в штатном режиме.