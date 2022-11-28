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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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Ракету «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником Минобороны стартовала с Плесецка
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.

В прошлый раз Минобороны запускало ракету с военными спутниками на борту 2 ноября. 21 октября министерство сообщало о запуске с Плесецка легкой ракеты-носителя «Союз 2.1в» с двумя военными спутниками. Чуть раньше стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2» с военным спутником, все операции перед запуском были проведены в штатном режиме. 

Теги
«Союз-2.1б» Минобороны космос Плесецк
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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