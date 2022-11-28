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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б», запущенная в интересах Минобороны, вышла на орбиту
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником, запущенная в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, выведена на орбиту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Титова взяли «Союз-2.1б» на сопровождение. Спутнику был присвоен номер «Космос-2564».

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — заявили в ведомстве.

Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Ранее Минобороны сообщало о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту в интересах ведомства. В прошлый раз министерство запускало ракету с военными спутниками 2 ноября. 21 октября Министерство обороны сообщало о запуске с Плесецка легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками.

Теги
«Союз-2.1б» Плесецк Минобороны
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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