Советник Пушилина заявил, что украинские войска не берегут живую силу

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совершенно не берегут живую силу», заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — сказал Гагин.

В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации украинские власти озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в семь-восемь раз превышают потери Российской армии. При этом глава государства не назвал конкретных чисел.

Данные о российских потерях министр обороны Сергей Шойгу озвучивал в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Потери украинской стороны Шойгу оценил в 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.