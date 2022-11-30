Советник Пушилина заявил, что украинские войска не берегут живую силу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совершенно не берегут живую силу», заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — сказал Гагин.
В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации украинские власти озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в семь-восемь раз превышают потери Российской армии. При этом глава государства не назвал конкретных чисел.
Данные о российских потерях министр обороны Сергей Шойгу озвучивал в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Потери украинской стороны Шойгу оценил в 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.