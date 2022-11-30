Советник Пушилина заявил, что украинские войска не берегут живую силу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Совет Федерации единогласно поддержал запрет в России ЛГБТ-пропаганды Политика, 14:23
«Ты опять все завалишь»: как договориться с внутренним критиком Pro, 14:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Перми Общество, 14:17
Посмотрите, какие часы создавали в дореволюционной и советской России Life, 14:14
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:11
Минкультуры поддержит фильмы о «деградации Европы» Технологии и медиа, 14:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин после пропущенного звонка от Усса пообещал перезвонить ему Политика, 14:02
Binance объявила о покупке японской криптобиржи Sakura Exchange BitCoin Крипто, 14:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:00
Как выбрать систему управления базой данных — критерии и особенности Pro, 13:56
CAS скорректировал релиз об иске WADA к Валиевой Спорт, 13:55
Как прошел бизнес-ивент в России Club 500 Пресс-релиз, 13:53
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для новых ракетных комплексов Политика, 13:49
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Пушилина заявил, что украинские войска не берегут живую силу

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ совершенно не берегут свою живую силу
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совершенно не берегут живую силу», заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — сказал Гагин.

В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации украинские власти озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в семь-восемь раз превышают потери Российской армии. При этом глава государства не назвал конкретных чисел.

Данные о российских потерях министр обороны Сергей Шойгу озвучивал в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Потери украинской стороны Шойгу оценил в 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.

Теги
Украина ВСУ ДНР потери Денис Пушилин
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Рогов заявил о 700 спецназовцах ВСУ на подконтрольной Киеву территории
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
ЕК предложила под эгидой ООН создать суд из-за действий России на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter