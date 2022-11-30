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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Лавров назвал умершего Макея искренним другом России

Сергей Лавров: смерть главы МИД Белоруссии Макея стала неожиданностью для всех
Сергей Лавров и Владимир Макей&nbsp;в июне 2022 года
Сергей Лавров и Владимир Макей в июне 2022 года (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Глава белорусского МИДа Владимир Макей был настоящим патриотом и искренним другом России, его смерть была неожиданной для всех, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в посольстве Белоруссии в Москве после того, как оставил запись в книге соболезнований в память об умершем белорусском коллеге. Об этом сообщает ТАСС.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — отметил министр.

Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаза, который сообщил о смерти министра, не назвал причину смерти.

Соболезнования в связи со смертью министра его близким выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В МИД России отметили, что Макей внес большой вклад в «интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между двумя странами». Российское посольство в Белоруссии назвало смерть дипломата «невосполнимой утратой». Лаврову пришлось отложить поездку в Минск, которая должна была состояться 27–28 ноября.

Макей работал министром иностранных дел Белоруссии с 20 августа 2012 года. С 1993 года Макей занимал различные должности в белорусском внешнеполитическом ведомстве, был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год он работал помощником Лукашенко, а с 2008 по 2012 год был главой его администрации.

Теги
Персоны
Владимир Макей Лавров Сергей Лавров министр иностранных дел

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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