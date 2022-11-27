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Поездку Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью главы МИД Белоруссии

Поездку Лаврова в Минск перенесли в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Лавров должен был поехать в Белоруссию 27–28 ноября. В Минске должно было состояться совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложили в связи со смертью главы белорусского МИДа Владимира Макея, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

С 27 по 28 ноября в Минске также должно было состояться совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

«О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Причины смерти дипломата неизвестны.

С 1993 года Макей занимал различные должности в МИД Белоруссии, был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год он был помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко, а с 2008 по 2012 год стал главой его администрации. Пост министра иностранных дел занимал с 20 августа 2012 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Макей на посту главы внешнеполитического ведомства внес большой вклад в «укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства».

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Опрошенные РБК политологи, оценивая влияние Макея на внешнюю политику Белоруссии, отметили, что тот пользовался доверием у Запада и «мог выходить» на Вашингтон, Лондон, Берлин, за что его очень ценил Лукашенко. Кроме того, по словам экспертов, Макей приложил много усилий для снятия с Белоруссии санкций, введенных в том числе после событий в 2020 году, и чтобы Минск принимал участие в российско-украинских переговорах.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Сергей Лавров Владимир Макей Белоруссия Минск МИД Белоруссии
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