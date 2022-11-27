МИД назвал Макея истинным другом России

Владимир Макей (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава белорусского МИДа Владимир Макей был настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению республике и защите ее интересов, он внес вклад в развитий отношений с Россией, став ее истинным другом. Об этом сообщили в российском МИДе.

«[Макей] внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси», — сказано в сообщении.

Глава российского министерства Сергей Лавров направил вдове Макея телеграму с соболезнованиями.

Материал дополняется.