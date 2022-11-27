Политика ,
0
МИД назвал Макея истинным другом России
МИД назвал скончавшегося министра иностранных дел Белоруссии истинным другом России
Владимир Макей
Глава белорусского МИДа Владимир Макей был настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению республике и защите ее интересов, он внес вклад в развитий отношений с Россией, став ее истинным другом. Об этом сообщили в российском МИДе.
«[Макей] внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси», — сказано в сообщении.
Глава российского министерства Сергей Лавров направил вдове Макея телеграму с соболезнованиями.
Материал дополняется.