Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Макея

Владимир Макей родился в 1958 году. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии. Владеет немецким и английским языками.



С 1980 по 1993 год служил в Вооруженных силах СССР и Белоруссии. С 1993 года занимал различные должности в МИД Белоруссии. Был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год — помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год — глава администрации президента Белоруссии.



Пост министра иностранных дел занимает с 20 августа 2012 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Макей женат, у него трое детей.