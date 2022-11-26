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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Макея

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы белорусского МИДа Макея
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким главы МИД Владимира Макея, который скончался на 65-м году жизни. Об этом белорусскому госагентству «БелТА» сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

О смерти главы белорусского МИДа ранее сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз. Причины смерти дипломата он не назвал. Макею было 64 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. Российское посольство в Белоруссии назвало смерть дипломата «невосполнимой утратой». «На посту главы внешнеполитического ведомства он внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Республики Беларусь на международных площадках», — говорится в сообщении представительства.

Владимир Макей родился в 1958 году. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1993 году — Дипломатическую академию МИД Австрии. Владеет немецким и английским языками.

С 1980 по 1993 год служил в Вооруженных силах СССР и Белоруссии. С 1993 года занимал различные должности в МИД Белоруссии. Был заместителем начальника службы государственного протокола, представлял страну при Совете Европы. С 2000 по 2008 год — помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко. С 2008 по 2012 год — глава администрации президента Белоруссии.

Пост министра иностранных дел занимает с 20 августа 2012 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Макей женат, у него трое детей.

Теги
Владимир Макей Александр Лукашенко МИД Белоруссии
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