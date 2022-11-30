Путин заявил, что людей надо переселять из трущоб

Фото: Олег Яковлев / РБК

Нужно расселять аварийное жилье — переселять людей из трущоб, заявил президент России Владимир Путин в среду на видеоконференции с участием членов правительства и представителей региональных властей по поводу завершения реконструкции социальных объектов. Мероприятие транслирует «Россия 24», эфир доступен на странице телеканала «ВКонтакте».

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег», — подчеркнул он, говоря о планах посмотреть в режиме видеоконференции жилье, построенное для тех, кого расселяют из аварийного жилья в Архангельске.

«Крайне чувствительными» темами он назвал благоустройство дворов и ремонт коммунальных объектов в регионах. «Нужно добиваться более высокого масштаба, более высокой динамики», — считает президент.

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