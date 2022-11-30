Савельев объяснил Путину невыполнение плана по авиаперевозкам на 100%

Савельев: если бы аэропорты на юге были открыты, самолеты перевезли бы 19 млн человек

В текущем году планировалось перевезти 100 млн пассажиров, но реальное число будет меньше. Если бы аэропорты в центре и на юге страны были открыты, то в России могли бы дополнительно перевезти 19 млн пассажиров

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские авиакомпании перевезут в 2022 году 94–96 млн пассажиров из планировавшихся 100 млн, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы планировали перевезти по результатам года 100 млн пассажиров. Мы хотели 90 млн пассажиров — это внутренние воздушные линии, и 10 млн пассажиров мы планировали перевезти по международным воздушным линиям», — сказал Савельев.

Однако по факту перевезут только 94–96 млн — порядка 80 млн на внутренних линиях и 16 млн — на международных. «Это произойдет вследствие закрытия 11 южных аэропортов, которые, если бы были открыты, смогли бы дополнительно перевезти около 19 млн пассажиров, что происходит практически ежегодно. Тогда результат был бы на 2,4 млн человек лучше, чем результат 2021 года, когда мы перевезли 111 млн пассажиров», — объяснил глава Минтранса.

11 аэропортов центральной и южной России (в Анапе, Брянске, Белгороде, Геленджике, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе и Элисте) закрыты с начала спецоперации на Украине. Росавиация регулярно продлевает запрет на полеты в них, последний раз его пролонгировали 25 ноября — до 3 декабря.





По оперативной информации на текущий момент, российские авиакомпании с начала года уже перевезли 87 млн пассажиров, добавил министр. Рейсы за рубеж выполняют 15 российских авиакомпаний, которые летают в 22 страны, и 51 иностранная компания из 25 стран.

Савельев также рассказал о предоставлении субсидий в авиаотрасли. По его словам, в этом году гражданской авиации страны было выделено 172 млрд руб., из которых 100 млрд — на субсидирование внутренних перевозок (из них 96 млрд уже направлены), более 27 млрд руб. — на субсидирование региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и дальневосточной компании «Аврора». Еще 19,5 млрд предусмотрели «на компенсацию стоимости возвращенных пассажирами билетов», 15 млрд — на помощь Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

«Более 7,5 млрд руб. предоставим 11 закрытым аэропортам юга и на 2,9 млрд руб. мы поддержим по итогам года грузовых авиаперевозчиков», — уточнил министр.

Благодаря субсидиям средний уровень тарифов удалось сохранить на уровне последних двух лет и даже сократить на 6,5% по сравнению с 2019-м, отметил Савельев.

«По оценкам крупнейших авиакомпаний (мы также проводили опрос), если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы на 20–25% в соответствии с сокращением числа перевезенных пассажиров», — сказал министр.