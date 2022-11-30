Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Пентагон оценил сроки поставки Украине шести комплексов NASAMS Политика, 01:54
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 01:48
Бывшего футболиста «Спартака» арестовали со 115 кг кокаина Спорт, 01:32
Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн Политика, 01:29
Англия впервые с 2006 года выиграла группу ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 01:21
В Крыму назвали чушью заявления Киева о выселении россиян с полуострова Политика, 01:12
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 00:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кадыров счел папу римского «жертвой пропаганды» после слов о чеченцах Политика, 00:36
Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами Политика, 00:35
«Идет сражение на убой». Колонка Егора Титова о чемпионате мира Спорт, 00:16
Сборная США обыграла Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира Спорт, 00:10
Турция резко сократила закупки российского сырья Экономика, 00:00
Денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро Финансы, 00:00
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 29 ноя, 23:59
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон оценил сроки поставки Украине шести комплексов NASAMS

Пентагон: США поставит шесть комплексов NASAMS Украине в течение «пары лет»

Шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS Украине США поставит в течение «пары лет», сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию американское Минобороны вело в «Твиттере».

«Как вы знаете, в планах также шесть дополнительных комплексов NASAMS, которые будут предоставлены в течение пары лет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных поставках ПВО Patriot, Райдер заявил, что пока такая идея не рассматривается. Он подчеркнул, что Киеву отправляют ту военную помощь, которая необходима на данный момент и которую можно сразу начать использовать. 

В конце октября США передали Украине первые два комплекса NASAMS. Всего планируется поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из своих запасов.

Пентагон в конце июля заключил контракт с компанией — производителем NASAMS Raytheon на сумму более $182,2 млн, чтобы передать комплексы Украине. 

США нарастили поставки оружия Украине после начала военной операции России. Российские власти считают поставки вооружений Киева накачкой оружием. В Кремле говорили, что это затягивает конфликт, но не изменит конечного результата. 

Читайте на РБК Pro
Стоит ли менять культуру в компании, когда ничего не понятно
В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Вы учите английский для работы, но пока все впустую. Как это исправить

Теги
Пентагон военная помощь Украина
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Литва отказалась от поставок Украине ЗРК NASAMS и немецких гаубиц
Политика
Пентагон подтвердил передачу Киеву двух ЗРК NASAMS
Политика
США передали Украине первые два комплекса NASAMS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter