Пентагон оценил сроки поставки Украине шести комплексов NASAMS

Шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS Украине США поставит в течение «пары лет», сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию американское Минобороны вело в «Твиттере».

«Как вы знаете, в планах также шесть дополнительных комплексов NASAMS, которые будут предоставлены в течение пары лет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных поставках ПВО Patriot, Райдер заявил, что пока такая идея не рассматривается. Он подчеркнул, что Киеву отправляют ту военную помощь, которая необходима на данный момент и которую можно сразу начать использовать.

В конце октября США передали Украине первые два комплекса NASAMS. Всего планируется поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из своих запасов.

Пентагон в конце июля заключил контракт с компанией — производителем NASAMS Raytheon на сумму более $182,2 млн, чтобы передать комплексы Украине.

США нарастили поставки оружия Украине после начала военной операции России. Российские власти считают поставки вооружений Киева накачкой оружием. В Кремле говорили, что это затягивает конфликт, но не изменит конечного результата.