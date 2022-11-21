Литва отказалась от поставок Украине ЗРК NASAMS и немецких гаубиц

О поставках этих вооружений Литву попросила сама Украина. В итоге Киев получит только боеприпасы

ЗРК NASAMS (Фото: kongsberg.com)

Литва предоставит Украине боеприпасы, но не поставит ей норвежские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, сообщает LRT.

Министр обороны страны Арвидас Анушаускас отказался давать объяснения, почему было принято решение отказать Киеву в поставке. Анушаускас указал, что заседание Государственного совета обороны, на котором обсуждался вопрос, было закрытым, поэтому давать комментарии он не может. О поставках просил Киев, указывает LRT.

Министр рассказал, что Литва оказала Украине поддержку более чем на €640 млн, в том числе в военной области — на €232 млн.

Анушаускас также анонсировал ускорение развития противовоздушной обороны Литвы. По его словам, в следующем году будут приобретены дополнительные системы ПВО средней дальности, хотя ранее планировалось, что это будет сделано несколькими годами позже.

ЗРК NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности. Он позволяет поражать самолеты и беспилотники, а также идентифицировать новые угрозы крылатых ракет. Panzerhaubitze 2000 оснащена 155-миллиметровой гаубицей, дальность ее стрельбы достигает 30–40 км.

ЗРК NASAMS Украине уже поставили США. Первые два комплекса прибыли в страну в октябре. В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил другие ЗРК NASAMS, а также Aspide. Он поблагодарил за поставки Норвегию, Испанию и США, но какие страны что именно направили, не уточнил.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 поставляла Украине Германия, писал Spiegel. В июне Киев получил семь таких орудий, однако через месяц некоторые из них уже нуждались в ремонте, сообщала газета. Кроме того, в июле власти одобрили продажу Украине ста таких гаубиц, но речь шла не об уже готовых орудиях, а о тех, которые только произведут. Таким образом, поставка растянется на несколько лет.

Кремль заявлял, что поставки западного оружия Киеву не помешают Москве достичь целей спецоперации. «Красной чертой» в таких поставках МИД называл передачу Украине ракет большей дальности.