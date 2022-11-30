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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В Крыму назвали чушью заявления Киева о выселении россиян с полуострова

В Крыму назвали чушью заявления Киева о выселении россиян после возвращения под контроль

Заявление постоянного представителя Украины в Крыму Тамилы Ташевой о выселении россиян с полуострова после его возвращения под контроль Киева являются чушью, заявил «РИА Новости» советник главы региона Олег Крючков.

«Ташева давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь — останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о «перемоге» подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал», — сказал он.

Ташева ранее в своей колонке для «Украинской правды» рассказала, что киевские власти рассматривают вариант полного выдворения всех граждан России из Крыма после того, как установят контроль над полуостровом. Она отметила, что, согласно украинскому законодательству, все иностранцы, въехавшие на полуостров после 2014 года «не через или через украинские контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, но нарушили условия пребывания» — незаконно проживают в Крыму.

«Решение простое и не противоречит международному праву: население, приехавшее незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного изгнания», — написала Ташева.

После этого у некоторых категорий россиян будет возможность вернуться в Крым, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, заверила она.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты голосований, против России вводились санкции в связи с этим. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть полуостров под свой контроль.

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Президент Владимир Зеленский в июле сказал, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России. В Кремле в словах Зеленского увидели нежелание решить конфликт мирным путем.

Украинский лидер указывал также, что он «будет только за» то, чтобы вернуть полуостров в состав Украины невоенным путем. При этом он подчеркнул, что конфликт продлится до тех пор, пока Киев не вернет утраченные территории, иначе возобновление боевых действий будет вопросом времени.

Теги
Крым выселение
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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