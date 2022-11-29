Столтенберг: после начала операции на Украине командованию НАТО дали больше полномочий

Полномочия командующего НАТО расширили в день начала операции на Украине

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В НАТО активировали оборонный план в день начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Это означает, что главнокомандующий объединенными силами в Европе (SACEUR) получил больше полномочий по вопросам, связанным с переброской сил альянса», — заявил Столтенберг.

По словам генсека, страны НАТО направили в Черноморский регион значительный контингент еще до начала спецоперации. Но благодаря активации плана теперь главнокомандующий «может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым».

Ранее генсек НАТО заявил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений. «Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал Столтенберг.

Москва критикует поставки вооружений Киеву. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга от 21 ноября, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены. «Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», — отметил политик. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев 29 ноября заявил, что НАТО должно покаяться перед человечеством и быть распущено «как преступное образование».