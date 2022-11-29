Экс-глава правительства Херсонской области стал заместителем Алиханова

Сергей Елисеев (Фото: gov39.ru)

Бывший глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев вернулся на должность первого заместителя главы калининградского правительства. Указ о его переназначении подписал губернатор Антон Алиханов.

«Ввести в состав правительства Калининградской области Елисеева Сергея Владимировича, первого заместителя председателя правительства Калининградской области», — говорится в указе. Он начал действовать 26 ноября.

Сергей Елисеев был назначен председателем правительства Херсонской области в начале июля. В частности, он отвечал за подготовку и проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России. До своего назначения в этот регион он работал первым заместителем Алиханова.

О том, что «командировка» первого замглавы правительства Калининградской области в Херсон закончилась, сообщила администрация Херсонской области. Новым председателем правительства области стал Андрей Алексеенко, бывший мэр Краснодара, который возглавлял совет министров Харьковской области, когда она была под контролем российских войск.

Херсонская область находится под контролем российских военных с 15 марта. Власть в регионе перешла к военно-гражданской администрации, в конце сентября регион вошел в состав России. Референдум о присоединении прошел с 23 по 27 сентября.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность роста числа жертв среди гражданских лиц и окружения российской армии. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился.