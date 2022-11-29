Экс-глава правительства Херсонской области стал заместителем Алиханова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
Власти Ирана отправили подставных фанатов на ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 18:34
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 18:23
Путин разрешил АвтоВАЗу купить РН Банк Бизнес, 18:20
Брокер «Открытия» опубликовал шаблон обращения для разморозки активов Инвестиции, 18:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
В Societe Generale назвали альтернативу инвестиционной стратегии 60/40 Инвестиции, 18:11
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 18:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эквадор — Сенегал. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 18:00
Нидерланды — Катар. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 18:00
FT узнала об отъезде основателя Alibaba из Китая на фоне «суровых мер» Бизнес, 17:59
ЦБ предупредил о риске присутствия на рынке «зомби-компаний» Инвестиции, 17:58
В Пермском крае запретили использовать беспилотники Политика, 17:51
Первое судно с удобрениями из России вышло из Нидерландов в Африку Политика, 17:51
Путин назвал суды Олимпом правовой системы Общество, 17:45
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Экс-глава правительства Херсонской области стал заместителем Алиханова

Экс-глава правительства Херсонской области стал замгубернатора Калининградской области
Сергей Елисеев
Сергей Елисеев (Фото: gov39.ru)

Бывший глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев вернулся на должность первого заместителя главы калининградского правительства. Указ о его переназначении подписал губернатор Антон Алиханов.

«Ввести в состав правительства Калининградской области Елисеева Сергея Владимировича, первого заместителя председателя правительства Калининградской области», — говорится в указе. Он начал действовать 26 ноября.

Сергей Елисеев был назначен председателем правительства Херсонской области в начале июля. В частности, он отвечал за подготовку и проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России. До своего назначения в этот регион он работал первым заместителем Алиханова. 

О том, что «командировка» первого замглавы правительства Калининградской области в Херсон закончилась, сообщила администрация Херсонской области. Новым председателем правительства области стал Андрей Алексеенко, бывший мэр Краснодара, который возглавлял совет министров Харьковской области, когда она была под контролем российских войск.

Херсонская область находится под контролем российских военных с 15 марта. Власть в регионе перешла к военно-гражданской администрации, в конце сентября регион вошел в состав России. Референдум о присоединении прошел с 23 по 27 сентября.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность роста числа жертв среди гражданских лиц и окружения российской армии. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился.

Читайте на РБК Pro
Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg Эмбарго ЕС: что будет с российскими нефтяными компаниями и акциями Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
Теги
Антон Алиханов Калининградская область Сергей Елисеев Херсонская область
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Калининграде заявили о собственном заборе на границе с Польшей
Политика
Алиханов предложил тем, кого не выпустили из региона, прийти в военкоматы
Политика
В Кремле назвали «делом поляков» забор на границе с Калининградом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter