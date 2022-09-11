Макрон назвал помощь Украине приоритетным вопросом для Британии и Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс назвал военный конфликт на Украине одной из приоритетных тем, по которым власти Франции и Великобритании будут взаимодействовать. Об этом политик сообщил в своем Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).
«Связи между нашими народами имеют историческое значение. Мы укрепим их. Наша поддержка Украины, а также продовольственная и энергетическая безопасность будут одними из наших общих приоритетов», — написал Макрон.
На Даунинг-стрит отметили, что лидеры ближайшее время могут провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.
Новая глава британского правительства Лиз Трасс вступила в должность 6 сентября после отставки Бориса Джонсона.
Великобритания, Франция, США и другие европейские государства активизировали поставки вооружений Украине после начала российской военной операции. Великобритания последний раз выделяла пакет военной помощи Украине в конце августа: в него вошли 2 тыс. беспилотников стоимостью $63,5 млн. Франция еще в марте передала Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 мм. В июне после визита в Киев президент Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.
Российские власти подчеркивают, что поставками вооружений Запад лишь способствует затягиванию конфликта. Передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации, предупреждали в МИДе.