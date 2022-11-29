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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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В парламенте Финляндии предложили расследовать деятельность Fortum

Депутат парламента Финляндии Аланко-Кахилуото предложила расследовать деятельность Fortum

Председатель комитета парламента Финляндии по аудиту Оути Аланко-Кахилуото предложила расследовать деятельность финской государственной энергетической компании Fortum, передает телеканал Yle со ссылкой на парламентария.

Аланко-Кахилуото предложила изучить различные сферы ответственности Fortum, в том числе руководящие принципы и методы работы компании.

Расследование, по ее словам, займет не менее полугода, однако у парламента нет этого времени из-за предстоящих выборов.

Следующие парламентские выборы состоятся в Финляндии весной 2023 года, отмечает телеканал. Решать связанные с Fortum вопросы будет парламент нового созыва, поэтому расследование могут и не начать, пишет Yle.

Fortum при проведении операций в России потеряла более €8 млрд, отмечает телеканал. По его данным, парламентский комитет по аудиту критиковал компанию за управление собственностью.

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Теги
Fortum Финляндия расследование
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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